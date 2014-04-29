Загрози для дітей на вулицях Слов'янська немає - сепаратисти

Про це повідомляє сайт новин міста Слов'янськ.

Зокрема, один з керівників сепаратистських груп - В'ячеслав Пономарьов заявив, що загрози життю дітей у місті немає, і закликав батьків сміливо відпускати їх у навчальні заклади.

У теж час він доручив начальнику відділу освіти Олександра Зубарєва провести бесіду з директорами шкіл та дитсадків, щоб вони обдзвонювали батьків і пояснювали всім, що обстановка в місті спокійна і дітям нічого не загрожує.

Між тим, кількома днями раніше, як повідомляв УНІАН, сепаратисти побили дітей, які просто сфотографували блокпост.