Політик розповіла, чому в Україні не буде війни

Про це сказала кандидат на пост Президента України Наталія Королевська в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV. За її словами, під час своєї нещодавньої поїздки по сходу України, вона побачила, що його жителі не хочуть ні з ким воювати і не ведуть розмови про відділення.

«Люди хочуть миру, всі вони просили звернутися до наших політиків, експертів, кандидатів у Президенти, журналістів, щоб перестали говорити про війну. Війни не буде. На сході ніхто ні з ким не збирається воювати. Люди хочуть миру, хочуть впевненості в завтрашньому дні», - сказала вона.

Наталія Королевська зазначила, що 99,9% населення сходу України хочуть, щоб їх перестали називати терористами та сепаратистами, і щоб не таврували весь схід. За її словами, жителі регіону, в першу чергу, стурбовані соціальними питаннями - як і де заробити грошей на утримання сім'ї, як забезпечити їм належний рівень соціального захисту.

«Люди там живуть та працюють, і хочуть, щоб у нашій країні говорили не про танки, кулемети і автомати. А про те, які будуть зарплати та пенсії, де працюватимуть їхні діти. Яка буде перспектива та який буде соцзахист в нашій країні. Вони хочуть, щоб їх поважали та цінували. Це головне прохання наших людей, з якими я спілкувалася і яких я представляю», - сказала вона.

Також Наталія Королевська звернулася до політиків із проханням припинити ескалацію конфлікту, адже життя не закінчується виборами Президента і країну необхідно розвивати і будувати далі. «Хотіла б звернутися до всіх політиків. Особливо кандидатів у Президенти. Сьогодні ціна питання - це не вибори 25 травня. Головне питання - якою буде наша країна завтра. І щоб реалізувати цей потенціал, потрібно об'єднати зусилля всієї країни. І разом працювати над тим, щоб у кожної людини була робота, гідна зарплата і надійний соціальний захист», - підкреслила вона.