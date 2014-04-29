Гриценко: Питання Конституції має вирішуватись швидше

Про це на прес-конференції у Луганську заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Сьогодні в парламенті обговорювався проект нової Конституції. Ситуація унікальна за своїм ідіотизмом. 23 кандидати в президенти балотуються, але ніхто з них не знає, якими будуть повноваження новообраного президента», – зазначає Гриценко.

Гриценко нагадав, що проект нової Конституції мав бути представлений у ВР ще до 15-го квітня. «15-го квітня мали дати відповідь, яка має бути Конституція, як буде вирішуватись питання децентралізації влади. Замість цього в квітні внесли проект постанови і продовжили термін прийняття рішення до 15-го травня. Тобто лише за десять днів до голосування ми дізнаємось якими будуть повноваження майбутнього президента», – говорить Гриценко.

Гриценко наголосив, що особисто голосував проти цього рішення, а інші кандидати в президенти голосували за. «Це, на жаль, безвідповідально по відношенню до людей як на сході, так і в усій країні. Так не можна. Людям треба максимально швидко дати відповідь», – сказав політик.