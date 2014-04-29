У РНБО назвали можливу дату всеукраїнського референдуму

Дата проведення всеукраїнського референдуму залежатиме у тому числі від того, як швидко можна надрукувати бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар сказала на брифінгу.

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"Зараз ЦВК готує пропозиції, чи можливо надрукувати ці запитання (для референдуму - УНІАН) на захищеному папері до першого туру чи до другого (президентських виборів - УНІАН). Найімовірніше, що це буде на 15 червня", - сказала Сюмар.

"Зараз це питання опрацьовується і Міністерством юстиції та ЦВК щодо того, як можливо це зробити. Як ви знаєте, щодо цього буде схвалений новий законопроект, який буде стосуватися безпосередньо цього заходу, оскільки, згідно із законом про всеукраїнський референдум, для його підготовки потрібні значно більші терміни", - наголосила Сюмар.

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Вона повідомила, що, за попередніми розрахунками Центрвиборчкому, для проведення консультативного референдуму потрібен 1 млрд грн, але якщо провести його разом із президентськими виборами, то сума зменшиться до 30 млн грн.

Щодо можливих питань референдуму Сюмар нагадала, що формулювати їх має Верховна Рада.