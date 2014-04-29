Екс-радник Путіна: На місці Порошенка я б радикально посилив свою охорону

Позафракційний народний депутат, кандидат в президенти Петро Порошенко у зв'язку з вчорашнім замахом на мера Харкова Геннадія Кернеса повинен посилити свою охорону.

Таку думку в коментарі Gordonua.com висловив екс-радник Володимира Путіна, економіст, старший науковий співробітник Інституту Катона Андрій Ілларіонов.

"Коли я вчора почув про замах на Кернеса, то перше, про що я подумав, це те, що на місці Петра Порошенка я б радикально поліпшив систему своєї особистої безпеки. Система безпеки повинна бути на безпрецедентно високому рівні, навіть на шкоду його виборчих поїздок", - сказав Ілларіонов.

За його словами, зараз безпека Порошенка не тільки в його особистих інтересах, а в інтересах всього українського суспільства.

"Кандидат в президенти Порошенко не повинен мати ніяких випадковостей, до 25 травня як мінімум", - підкреслив економіст.

Ілларіонов нагадав, що в 1999 році В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув за півроку до президентських виборів.

"У нього тоді був досить високий рейтинг, але трапилося нещастя. Після 15 років ситуація виглядає так, що проблему представляє не тільки сам пан Порошенко, але і те, що якщо не вдається зірвати вибори, тоді єдиний спосіб забезпечити бажаний результат - зробити так, щоб з Порошенком щось трапилося", - вважає колишній радник Путіна.

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Вибори президента України призначені на 25 травня. У них візьмуть участь 23 кандидати. Згідно з даними соцопитування, проведеного на початку квітня, позафракційний народний депутат Петро Порошенко з 32,9% лідирує в президентській гонці, у його найближчого конкурента, лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, 9,5%.