Царьов знявся з виборів

"Я прийняв рішення зняти свою кандидатуру, тому що бачу: в подібних умовах кандидатський статус неефективний. Ми будемо шукати інші інформаційні канали та можливості для донесення своїх думок і позицій до мешканців центральної та західної України", - заявив Царьов.

При цьому Царьов закликав інших кандидатів, які розраховують на південно-східний електорат, також знятися з виборів.

Царьов заявляє, що в країні нібито відбувається громадянська війна, і просить кандидатів не "зраджувати" інтереси виборців, які влаштовують протестні акції у східних областях.

Нагадаємо, раніше Царьов запевнив сепаратистів у Донецьку, що зробить все для зриву президентських виборів, які призначені на 25 травня.

Політик також заявив, що готовий стати лідером сепаратистів.

Як відомо, озброєні терористи влаштовують масові заворушення і захоплюють адмінбудівлі у східних областях.

15 квітня СБУ повідомила, що встановила особу ватажка російської диверсійної групи, яка захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію у східних областях України.

Ним виявився громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії Ігор Стрєлков.