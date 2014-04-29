Добкін: В Раді створять комісію для розслідування замаху на мера Харкова

Про це повідомив у вівторок, 29 квітня на прес-конференції у Харкові кандидат у Президенти України від Партії регіонів, голова Харківської обласної організації ПР Михайло Добкін.

Політик висловив сподівання, що в цю комісію увійдуть представники всіх парламентських фракцій, щоб допомогти правоохоронцям не знижувати інтерес до розкриття цієї справи, повідомляє прес-служба Харківської обласної організації ПР.

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«У мене є певні сумніви, що цій комісії дадуть працювати, тому що аналогічна комісія, яка повинна була бути створена у Верховній Раді для розслідування вбивств на площах і вулицях Києва, так і не була створена. Її створення гальмується виключно представниками нинішньої влади.

Якщо їм нецікаво розкрити правду про події, які забрали більше 100 життів, то я дуже сумніваюся, що вони захочуть дізнатися реальні прізвища людей, які замовили і привели у виконання вирок над Геннадієм Кернесом, який є дуже незручним політичним опонентом нинішньої влади», - підкреслив кандидат у Президенти України.

Також він зазначив, що справа про замах на життя Геннадія Кернеса не може розслідувати людина, у якого системні неприязні відносини з потерпілим.

«Я вважаю, що Генеральна прокуратура, враховуючи неодноразові заяви Геннадія Кернеса про особистих неприязних стосунках з Міністром внутрішніх справ паном Аваковим, повинна забрати з МВС цю справу під свій контроль. Не може бути, щоб цю справу розслідувала людина, у якої тривалі, системні неприязні відносини з потерпілим», - підкреслив Михайло Добкін.