Прокуратура розробила 4 версії замаху на Кернеса

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник прокурора Харківської області Костянтин Турков.

За його словами, розглядаються наступні версії: 1) злочин, пов’язаний з професійною діяльністю мера; 2) злочин, пов'язаний із діяльністю Кернеса та його оточення в комерційній сфері; 3) версія, пов’язана з особистими неприязними стосунками мера; 4) версія, яка може походити з протистояння сепаратистським настроям у Харкові з боку Кернеса.Читайте такожЗ місця замаху на Кернеса вилучено зброю, набої та вибухівку

«Це версії, які носять основний характер. По мірі розслідування, отримання певних даних, ці версії можуть конкретизуватися», - сказав прокурор.

За його словами, на цей час жодна з версій ще не відпрацьована, відпрацювання тільки розпочалося.

Прокурор зазначив, що на місці замаху була виявлена вогнепальна зброя, однак чи з цієї зброї був зроблений постріл у Кернеса встановить експертиза. За словами Туркова, мова йде про одне вогнепальне поранення мера, однак загальна кількість пострілів, які були зроблені під час замаху, буде встановлена під час розслідування.

Він додав, що на цей час встановлено та опитано 35 осіб, які «якимось чином мають відношення до обстановки місця події». «Опитування продовжуються, поки що будь-якої інформації, яка заслуговує уваги слідства, не добуто», - додав Турков.Читайте такожКернес заважав сценарію з дестабілізації ситуації в Харкові - політолог

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки харківського міського голову Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова. Кернес отримав тяжке поранення грудної клітки та черевної порожнини. У харківській лікарні він переніс операцію. Сьогодні вночі його транспортували на лікування до Ізраїлю. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування пораненого за кордоном.