Керівництво Стаханівського заводу заборонило працівникам голосувати на виборах - ЗМІ
Керівництво ПАТ "Стаханівський вагонобудівельний завод" на загальних зборах колективу оголосило про заборону йти на вибори президента України.
Про це "Економічній правді" повідомив співробітник заводу.
За його словами, працівників попередили про те, що в разі голосування вони будуть звільнені з роботи. Він також повідомив, що подібні збори проведені й на інших підприємствах Стаханова.
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"Ініціаторами заборони йти на вибори, начебто, виступають керівники області", - зазначає джерело.
Стаханівський вагонзавод виробляє спеціалізовані транспортні засоби: вагони, платформи, вагони-цистерни та іншу металопродукцію.
Понад 80% продукції завод постачає на експорт: в Росію, Узбекистан, Казахстан, а також в країни Балтії. Проте нині завод працює лише 2 дні на тиждень з причини відсутності замовлень.
Згідно з даними Forbes-Україна, "Стахановський вагонобудівний завод" належить мільярдерові Костянтину Жеваго.
В Україні він є основним бенефіціаром компанії Ferrexpo - одного з лідерів з виробництва залізорудної продукції.