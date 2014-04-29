Керівництво Стаханівського заводу заборонило працівникам голосувати на виборах - ЗМІ

Про це "Економічній правді" повідомив співробітник заводу.

За його словами, працівників попередили про те, що в разі голосування вони будуть звільнені з роботи. Він також повідомив, що подібні збори проведені й на інших підприємствах Стаханова.

Читайте такожЦарьов знявся з виборів і закликав до їх бойкоту

"Ініціаторами заборони йти на вибори, начебто, виступають керівники області", - зазначає джерело.

Стаханівський вагонзавод виробляє спеціалізовані транспортні засоби: вагони, платформи, вагони-цистерни та іншу металопродукцію.

Понад 80% продукції завод постачає на експорт: в Росію, Узбекистан, Казахстан, а також в країни Балтії. Проте нині завод працює лише 2 дні на тиждень з причини відсутності замовлень.

Згідно з даними Forbes-Україна, "Стахановський вагонобудівний завод" належить мільярдерові Костянтину Жеваго.

В Україні він є основним бенефіціаром компанії Ferrexpo - одного з лідерів з виробництва залізорудної продукції.