BBC: Аваков допускає, що вибори пройдуть не у всіх регіонах України

Про це він заявив в інтерв'ю російській службі ВВС у Лондоні.

Проте він підкреслив, що вибори президента України відбудуться у будь-якому разі.

Аваков також заявив, що кризову ситуацію в Україні не можна вирішити силою, підкресливши, що влада повинна продовжувати говорити з людьми, шокованими революцією.Читайте такожЗапровадження НС на окремо взятій території не вплине на проведення виборів - ЦВК

За словами міністра, російський імперіалізм дестабілізує ситуацію, не даючи змоги владі України допомогти людям на сході країни подолати цей шок.

Нагадаємо, в Лондоні 29-30 квітня проходить зустріч, на якій українська сторона обговорює з європейськими і американськими партнерами повернення активів України, вкрадених і вивезених за рубіж.