У МЗС спростували чергову брехню Росії про будівництво в Україні "концтаборів"

Про це йдеться у спільній заяві Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби України, повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.

«Дивує, наскільки хворобливою та спотвореною може бути уява авторів таких повідомлень, щоб побачити в Україні «концентраційні табори для жителів південно-східних областей», зазначається в заяві.

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«Міністерство закордонних справ та Державна міграційна служба вважає за доцільне офіційно роз’яснити, що у вересні 2009 року в Україні розпочато реалізацію спільного з Європейським Союзом проекту «РЕАДМІТ 1», яким передбачено будівництво двох пунктів тимчасового перебування нелегальних мігрантів – у Донецькій та Миколаївській областях. Обидва пункти будуть розраховані на одночасне утримання 100 нелегальних мігрантів кожний», йдеться в заяві.

На сьогоднішній день у сфері управління Державної міграційної служби України функціонують два пункти, у яких утримуються нелегальні мігранти – у Волинській та Чернігівській областях. Ці пункти розраховані на одночасне утримання відповідно 165 та 208 осіб та територіально розташовані поблизу західної та північної ділянок державного кордону України.

Будівництво аналогічних пунктів у Донецькій та Миколаївській областях дозволить заощадити витрати на транспортування нелегальних мігрантів, затриманих у східних та південних областях України до місця утримання.

«Слід зазначити, що до пункту тимчасового перебування нелегальних мігрантів можуть бути поміщені виключно іноземці або особи без громадянства, які порушили міграційне законодавство та щодо яких прийнято рішення про примусове видворення за межі України», підкреслюється в заяві.