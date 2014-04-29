"Мер" Слов'янська заявив про прогрес у переговорах про звільнення інспекторів ОБСЄ

На запитання журналістів, коли представників країн ОБСЄ звільнять, самопроголошений мер Слов'янська, сказав: "Я не назву жодних термінів, враховуючи те, що все залежить від дотримання угод, які ми досягли з представниками ОБСЄ. Ми досягли хорошого прогресу".

Чиновники ОБСЄ ситуацію не прокоментували, пише Українська правда з посиланям на Reuters.

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Як повідомляв УНІАН,25 квітня у Слов'янську терористи захопили автобус, в якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

27 квітня терористи звільнили одного з восьми захоплених інспекторів ОБСЄ.