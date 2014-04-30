Турчинов обіцяє проконтролювати, щоб терористи не проникли на Харківщину та Одещину

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з головами облдержадміністрацій у Києві.

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“Перша задача, яка стоїть перед нами, перед головами адміністрацій, перед усією вертикаллю влади, перед силовими структурами, - не допустити розповзання терористичної загрози на інші регіони України. Сьогодні відбуваються спроби дестабілізувати ситуацію у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях. Задача атакувати ці регіони поставлена перед найманцями та диверсантами, і тому я підкреслюю: наше завдання - не допустити розповзання терористичної загрози у ці регіони, в першу чергу в Харківську та Одеську області”, - сказав Турчинов.

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Він наголосив, що особисто контролюватиме, щоб терористи не проникли на Харківщину та Одещину.

Звертаючись до керівництва силових структур, Турчинов зазначив, що вони зобов'язані забезпечити спокійний відпочинок громадян на травневі свята. Разом з тим, за словами в.о. президента, за даними розвідки, саме на травневі свята плануються спроби диверсій.