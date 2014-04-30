У Донецьку терористи роззброїли п'ятьох бійців спецпідрозділу “Сокіл”

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

У Донецьку 50 терористів примусили здати зброю 5 бійців спецпідрозділу запорізького УБОЗу “Сокіл”, які забезпечували охорону працівників Генеральної прокуратури, що проводили виїмку документів в одному із банків у центрі міста в рамках слідчих дій.

"Після того бійці “Соколу” вийшли на вулицю та сіли у службовий автомобіль, були заблоковані іншими транспортними засобами, на яких прибули сепаратисти, які, розбивши скло в автомобілі правоохоронців та наставивши зброю, примусили віддати кілька одиниць автоматичної зброї та пістолети", - сказано у повідомленні.

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За інформацією прес-служби Генпрокуратури, злочинці заволоділи 4 пістолетами "Форт", 5 автоматами, магазинами та патронами до них.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 262 (привласнення вогнепальної зброї) та ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, у Горлівці терористи захопили райвідділ міліції, вивели особовий склад на вулицю і забарикадувалися.