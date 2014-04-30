У Горлівці терористи захопили райвідділ міліції, вивели особовий склад на вулицю і забарикадувалися
15:26, 30 квітня 2014Політика
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У Горлівці Донецької області сепаратисти після захоплення Центрально-Міського районного відділу міліції вивели особовий склад на вулицю і забарикадувалися.
У Горлівці сепаратисти захопили райвідділ міліції, вивели особовий склад на вулицю і забарикадувалися
Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, 30 квітня о 3.00 група озброєних осіб увірвалася до будівлі, потім сепаратисти вивели особовий склад райвідділу на вулицю і забарикадувалися в приміщенні.Читайте такожЗМІ: Екстремісти в Горлівці захопили міськраду та райвідділ міліції, розвантажують зброю
Деталі події встановлюються, говориться в повідомленні.
Також під контролем озброєних людей залишаються міськвідділи міліції та підрозділу СБУ в Слов'янську, Краматорську, Горлівці.
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