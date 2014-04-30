Байден: Санкції проти Росії стали наслідком порушення принципу непорушності європейських кордонів

Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час виступу у вашингтонській Атлантичній раді.

"Те, що зробила Росія, є порушенням не тільки українського суверенітету, але і фундаментального принципу, що складається в тому, що європейські кордони не можуть бути змінені шляхом політичного залякування або військової сили", - стверджує він.

Байден вважає, що криза в Україні "не має нічого спільного з розширенням НАТО". За його твердженням, що відбувається "ніяк не пов'язано з тим, що ми розширили альянс".

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Що стосується "відносин Заходу з Росією", то, за словами Байдена, "після закінчення "холодної війни" США та їх партнери по НАТО досягли з РФ співпраці заради миру".

"Ми зробили це тому, що інтеграція Росії у світову систему відповідає загальним інтересам. Але якщо Москва хоче отримувати вигоди від цього, вона повинна поважати цей порядок і дотримуватися правил. В іншому випадку вона стикається зі зростаючою ізоляцією", - вважає Байден.