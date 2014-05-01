При Ющенкові Міноборони незаконно продавало військове майно - Махніцький

Як повідомляється на сайті Генпрокуратури України, Махніцький розповів про факти кричущої корупції та розпродажі армійського майна в інтерв'ю Reuters. Говорячи про принципово новому підході до розслідування корупційних злочинів, Махніцький навів приклад "розслідування багаторічних зловживань в системі Міноборони".

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За словами українського генпрокурора, "неправомірні дії керівників ЗС України мали на меті особисте збагачення". Махніцький наголосив, що продаж українських озброєнь "критично погіршила обороноздатність країни в цілому".

"Незаконно продавали навіть бойову техніку, зокрема, протиракетні комплекси, і це почалося не вчора, з приходом до влади Віктора Януковича, а сягає корінням у часи президентства Віктора Ющенка", - наголосив олег Махніцький.