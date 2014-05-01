При Ющенкові Міноборони незаконно продавало військове майно - Махніцький
Довгі роки чиновниками Міноборони незаконно розпродавалася військова техніка, причому почалося це ще за часів президентства Віктора Ющенка.
Як повідомляється на сайті Генпрокуратури України, Махніцький розповів про факти кричущої корупції та розпродажі армійського майна в інтерв'ю Reuters. Говорячи про принципово новому підході до розслідування корупційних злочинів, Махніцький навів приклад "розслідування багаторічних зловживань в системі Міноборони".
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За словами українського генпрокурора, "неправомірні дії керівників ЗС України мали на меті особисте збагачення". Махніцький наголосив, що продаж українських озброєнь "критично погіршила обороноздатність країни в цілому".
"Незаконно продавали навіть бойову техніку, зокрема, протиракетні комплекси, і це почалося не вчора, з приходом до влади Віктора Януковича, а сягає корінням у часи президентства Віктора Ющенка", - наголосив олег Махніцький.