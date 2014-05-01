У Луганську замість «Першого національного» тепер транслюють «Росію 24»
18:03, 01 травня 2014Політика
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Сьогодні, 1 травня, до будівлі Луганської обласної телерадіокомпанії прийшли мітингувальники у супроводі людей з автоматами і зажадали включити канал «Росія 24».
У Луганську телерадіокомпанія почала транслювати "Росію 24" / cxid.info
Після переговорів з керівництвом ЛОГТРК була досягнута домовленість, що захоплювати будівлю озброєні люди не будуть, повідомляє cxid.info.
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Через кілька годин озброєні люди прийшли на ЛОГТРК і, посилаючись на доручення народного губернатора області Валерія Болотова, зажадали знову включити канал «Росія 24».
Після цього на частоті Першого національного» був включений вищезазначений канал.
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