У Луганську замість «Першого національного» тепер транслюють «Росію 24»

Після переговорів з керівництвом ЛОГТРК була досягнута домовленість, що захоплювати будівлю озброєні люди не будуть, повідомляє cxid.info.

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Через кілька годин озброєні люди прийшли на ЛОГТРК і, посилаючись на доручення народного губернатора області Валерія Болотова, зажадали знову включити канал «Росія 24».

Після цього на частоті Першого національного» був включений вищезазначений канал.