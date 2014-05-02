На блокпосту між Дніпропетровською та Донецькою областями влаштували провокацію
На блокпосту на кордоні Дніпропетровської і Донецької областей відбулася провокація.
Про це повідомили в штабі національної захисту Дніпропетровщини, передає Радіо Свобода.
За даними штабу, невстановлені особи з Донецької області спровокували конфлікт між мешканцями прикордонної зони Донецької і Дніпропетровської області біля блокпосту в селі Новопідгороднє.
Як мовиться в заяві штабу, він вжив заходів для врегулювання конфліктної ситуації: протягом години до Межівського району були направлені групи швидкого реагування МВС, СБУ та внутрішніх військ для виявлення осіб, що мають стосунок до провокацій у прикордонній зоні.
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Ситуація повністю під контролем, заявив голова Штабу національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза.
За словами місцевих жителів Новопідгороднього, в середині дня до блокпосту, де чергують добровольці й міліція, з боку Донецької області під’їхали два автобуси молодиків з битами. Вони намагались спровокувати протистояння, палили автомобільні шини. Наразі невідомі вже поїхали геть.
У четвер близько другої години дня Штаб національного захисту Дніпропетровської області оголосив повну мобілізацію полку національного захисту.