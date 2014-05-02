На Дніпропетровщині п'яні терористи, прикриваючись жінками, штурмували батальйон "Донбас"

Про це розповів керівник батальйону Семен Семенченко, передають Новини Донбасу.

Семенченко повідомив, що терористи, серед яких було багато п'яних, прикривалися жінками. Добровольцям довелося вступати з ними в конфлікт і зробити кілька пострілів у повітря.

"Люди поводилися неадекватно. Була викликана "вертушка" і забезпечено підтримку підрозділу", - сказав Семенченко. Він зазначив, що всього було 4 спроби штурму батальйону "Донбас".

Як передає прес-служба ГУМВС України в Дніпропетровській області, близько 11.00 1.05.2014 група жителів м. Красноармійська (близько 300 осіб), частина з яких озброєна, прибула до прикордонного Межівського району Дніпропетровської області з метою звільнення 11 затриманих на блокпості у м. Червоноармійську бійцями батальйону "Донбас"".

За даними відомства, поранених немає.