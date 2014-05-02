"Свобода" пропонує ввести на Донбасі воєнний стан
01:49, 02 травня 2014Політика
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Народний депутат від фракції Всеукраїнського об'єднання "Свобода"Ігор Мірошниченко вважає, що в східних областях України необхідно ввести військовий стан.
"Свобода" пропонує ввести на Донбасі воєнний стан / Новини Донбасу
Про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", пише Gazeta.ua.
За його словами, військовий стан дозволить гарантовано провести президентські вибори, зрив яких на руку Російській Федерації.
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Крім того, Мірошниченко зазначив, що в деяких регіонах України погано йдуть справи з мобілізацією людей.
Парламентарій підкреслив, що деякі люди не хочуть брати до рук зброю, аби ставати на захист Вітчизни.
"Ось тому необхідно зробити ставку на тих, хто хоче і має професійні навички", - сказав "свободівець".
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