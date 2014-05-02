Баррозу: підтримати Україну - справа всього світу

Становище в Україні є «найбільшою загрозою стабільності і безпеці в Європі після падіння Берлінського муру», – сказав він, виступаючи у Стенфордському університеті у США, передає Радіо Свобода.

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Росія не прийняла «суверенний вибір України», її народу «взяти своє майбутнє у власні руки і зблизитися з Європейським союзом» і втрутилася, наводить слова Баррозу російське агентство «Інтерфакс».

«Ми не можемо ні прийняти, ні виправдати такий різновид поведінки», – наголосив чільник Єврокомісії.

За його словами, питання про те, щоб змусити Росію заплатити за це дипломатичну й економічну ціну і підтримати України в її становленні як демократичної, квітучої й незалежної країни, – це тепер питання не тільки Європейського союзу, США чи «Групи семи», а й решти світу. Адже йдеться про «пряму загрозу міжнародному праву й міжнародному мирові», - заявив Жозе Мануел Баррозу.