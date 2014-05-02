В телецентр Донецька звезли бойову зброю

Про це розповіли співробітники телецентру, повідомляють Подробности.

"До нас, на Куйбишева, 61, привезли зброю і тут зберігають. Багато. Дуже страшно - сьогодні на території було чутни постріли. Стріляли з автомата", - кажуть очевидці.

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За словами співробітників, спочатку зброю складали в їдальні, але незабаром перемістили в інше місце.