В телецентр Донецька звезли бойову зброю

02:40, 02 травня 2014
Політика
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На територію телецентру в Донецьку, захопленого 29 травня терористами, звезли бойову зброю.

Славянск / REUTERS

Про це розповіли співробітники телецентру, повідомляють Подробности.

"До нас, на Куйбишева, 61, привезли зброю і тут зберігають. Багато. Дуже страшно - сьогодні на території було чутни постріли. Стріляли з автомата", - кажуть очевидці.

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За словами співробітників, спочатку зброю складали в їдальні, але незабаром перемістили в інше місце.

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