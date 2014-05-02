Терористи можуть обміняти заручників з СБУ на сепаратистів 2 травня
04:42, 02 травня 2014Політика
2 0
Захоплених у Донецькій області троє спецназівців СБУ можуть обміняти на сепаратистів вже в п'ятницю, 2 травня.
Терористи можуть обміняти заручників з СБУ на сепаратистів 2 травня / Комсомольська правда
Про це в телефонній розмові з ИТАР-ТАСС заявив співголова уряду так званої Донецької народної республіки (ДНР) Денис Пушилин.
"Не виключено, що вже 2 травня три офіцера СБУ будуть обмінені на трьох наших активістів", - повідомив він.
Читайте такожТерористам у Слов'янську заручники потрібні для торгу - РНБО
Як повідомлялося 27 квітня, народні ополченці в Донецькій області захопили трьох офіцерів спецназу СБУ, які прибули з Києва.
За словами представників ДНР, завданнями групи в складі підполковника, майора і капітана були розвідка і викрадення одного з лідерів самооборони Донецька.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter