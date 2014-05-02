Терористи можуть обміняти заручників з СБУ на сепаратистів 2 травня

Про це в телефонній розмові з ИТАР-ТАСС заявив співголова уряду так званої Донецької народної республіки (ДНР) Денис Пушилин.

"Не виключено, що вже 2 травня три офіцера СБУ будуть обмінені на трьох наших активістів", - повідомив він.

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Як повідомлялося 27 квітня, народні ополченці в Донецькій області захопили трьох офіцерів спецназу СБУ, які прибули з Києва.

За словами представників ДНР, завданнями групи в складі підполковника, майора і капітана були розвідка і викрадення одного з лідерів самооборони Донецька.