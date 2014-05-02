Терористи в Слов'янську збивають вертольоти військових

Поранений перебуває в лікарні, у нього вогнепальне поранення стегна та перелом, повідомляє slavgorod.com.ua.

За інформацією терористів, переданої РИА Новости, ще один вертоліт відкрив вогонь по землі, у відповідь була запущена ракета, і вертоліт був збитий.

Читайте такожУ Слов'янську терористи викрадають машини, щоб вирватися з міста - Тимчук

За їх інформацією, обидва збитих вертольоти - Мі-24, вони надавали підтримку при висадці десанту з вертольотів Мі-8.

Крім того, російському агенству повідомили, що йде активна перестрілка в районі залізничного вокзалу та телецентру на горі Карачун.

У той же час, телеканал "Росія 24" за інформацією терористів повідомляє, що їм вдалося з РПГ збити третій вертоліт - Мі-24 над одним з блокпостів.

"Вертоліт буквально вибухнув у повітрі", - передає кореспондент телеканалу з місця подій.