Обама і Меркель у Вашингтоні проведуть переговори про ситуацію в Україні
10:04, 02 травня 2014Політика
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Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель у Вашингтоні проведуть переговори про ситуацію в Україні.
Ангела Меркель і Володимир Путін / REUTERS
Це буде перша зустріч лідерів двох держав «Великої сімки» після анексії Росією в березні Криму, повідомляє Радіо Свобода.
Речник Білого дому Джей Карні заявив, що сторони обговорять «невиконання Росією зобов’язань, закріплених у Женевських домовленостях».
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1 травня Меркель закликала президента РФ Володимира Путіна допомогти у звільненні семи військових інспекторів ОБСЄ, затриманих терористами у Слов’янську. Серед цих людей – четверо німецьких офіцерів, а також громадяни Данії, Польщі і Чехії.
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