Обама і Меркель у Вашингтоні проведуть переговори про ситуацію в Україні

Це буде перша зустріч лідерів двох держав «Великої сімки» після анексії Росією в березні Криму, повідомляє Радіо Свобода.

Речник Білого дому Джей Карні заявив, що сторони обговорять «невиконання Росією зобов’язань, закріплених у Женевських домовленостях».

Читайте такожПутін розповів Меркель, що Україні потрібно вивести війська з південного сходу

1 травня Меркель закликала президента РФ Володимира Путіна допомогти у звільненні семи військових інспекторів ОБСЄ, затриманих терористами у Слов’янську. Серед цих людей – четверо німецьких офіцерів, а також громадяни Данії, Польщі і Чехії.