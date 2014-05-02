У Слов’янську терористи паралізували рух потягів

Про це повідомляє «5 канал» з посиланням на прес-службу Донецької залізниці.

Згідно з повідмленням, на цій ділянці немає струму, не працюють світлофори і не перемикаються автоматично стрілки.

Читайте такожУ Слов'янську терористи намагалися захопити потяг з пасажирами – Тимчук

Раніше терористи намагалися захопити пасажирський потяг «Москва-Маріуполь». Його атакували під час зупинки в Слов’янську близько 8-ї години ранку. Однак тоді їм завадили антитерористичні підрозділи. Потяг продовжив рух, пасажирам нічого не загрожує.

Як пофідомляв УНІАН, сьогодні, 2 травня, о 4.30 у Слов’янську розпочалась активна фаза антитероричтної операції.