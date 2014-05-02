Кернеса відключили від апарату штучної вентиляції легенів – міськрада

Харківського міського голову Геннадія Кернеса, пораненого 28 квітня, відключили від апарату штучної вентиляції легенів, загроза його життю минула.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань соціального захисту та охорони здоров’я населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її словами, Кернеса відключили від апарату штучної вентиляції легенів сьогодні.

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«Він дихає самостійно. Всі життєві параметри стабільні. Загроза життю минула», - відзначила Горбунова-Рубан.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили у спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм. Кернес отримав поранення грудної клітини і черевної порожнини. Він переніс операцію, зроблену харківськими фахівцями. 29 квітня його транспортували до госпіталю в ізраїльській Хайфі, де також провели кілька операцій.