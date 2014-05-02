Кернеса відключили від апарату штучної вентиляції легенів – міськрада
У міськраді Харкова повідомляють, що загроза життю Геннадія Кернеса минула.
Харківського міського голову Геннадія Кернеса, пораненого 28 квітня, відключили від апарату штучної вентиляції легенів, загроза його життю минула.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань соціального захисту та охорони здоров’я населення Світлану Горбунову-Рубан.
За її словами, Кернеса відключили від апарату штучної вентиляції легенів сьогодні.
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«Він дихає самостійно. Всі життєві параметри стабільні. Загроза життю минула», - відзначила Горбунова-Рубан.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили у спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм. Кернес отримав поранення грудної клітини і черевної порожнини. Він переніс операцію, зроблену харківськими фахівцями. 29 квітня його транспортували до госпіталю в ізраїльській Хайфі, де також провели кілька операцій.