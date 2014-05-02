Самопроголошений мер Слов'янська заявив, що у сепаратистів «ще є маса сюрпризів»

Про це кореспонденту УНІАН по телефону (о 16.00) повідомив один із місцевих журналістів.

«У центрі міста поки що відносно тихо. З ранку люди звели барикади. Людям просто з ранку сказали, що до міста під виглядом таких самих «ополченців» прибувають представники «Правого сектору», - сказав журналіст. - Ну й особливо буйні наші люди пішли на площу цікавитися, що відбувається. А їм сказали, що на вас, типу, натовп йде, давайте будувати барикади. Підключили жінок, підлітків, молодь, людей похилого віку. Народ повиносив старі дивани і холодильники, і тепер по місту неможливо проїхати, тільки дворами».

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За словами співбесідника агентства, в місті пройшов сильний дощ, «людей стало менше на вулиці» і «стрілянини в центрі не чутно».

Як сказав журналіст зі Слов'янська, «близько двох годин тому журналісти спілкувалися з самопроголошеним мером В’ячеславом Пономарьовим, вони (сепаратисти – УНІАН), звичайно, всі вже на взводі, зі зброєю в руках, чекають штурму». «Наприкінці бесіди він (Пономарьов – УНІАН) не на камеру сказав, що у них «ще є маса сюрпризів», - зазначив співбесідник агентства.