Самопроголошений мер Слов'янська заявив, що у сепаратистів «ще є маса сюрпризів»

17:04, 02 травня 2014
Політика
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У Слов'янську Донецької області сепаратисти залякують населення нападом бойовиків «Правого сектору».

Террористы пугают людей

Про це кореспонденту УНІАН по телефону (о 16.00) повідомив один із місцевих журналістів.

«У центрі міста поки що відносно тихо. З ранку люди звели барикади. Людям просто з ранку сказали, що до міста під виглядом таких самих «ополченців» прибувають представники «Правого сектору», - сказав журналіст. - Ну й особливо буйні наші люди пішли на площу цікавитися, що відбувається. А їм сказали, що на вас, типу, натовп йде, давайте будувати барикади. Підключили жінок, підлітків, молодь, людей похилого віку. Народ повиносив старі дивани і холодильники, і тепер по місту неможливо проїхати, тільки дворами».

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За словами співбесідника агентства, в місті пройшов сильний дощ, «людей стало менше на вулиці» і «стрілянини в центрі не чутно».

Як сказав журналіст зі Слов'янська, «близько двох годин тому журналісти спілкувалися з самопроголошеним мером В’ячеславом Пономарьовим, вони (сепаратисти – УНІАН), звичайно, всі вже на взводі, зі зброєю в руках, чекають штурму». «Наприкінці бесіди він (Пономарьов – УНІАН) не на камеру сказав, що у них «ще є маса сюрпризів», - зазначив співбесідник агентства.

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