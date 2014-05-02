У Горлівці невідомі в масках викрали громадянина Грузії

У Горлівці Донецької області невідомі в масках викрали громадянина Грузії Василя Будіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на своїй сторінці у мережі Фейсбук написала (в 19.43) голова міської організації ВО «Свобода» Майя Карлаш.

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«10 хвилин тому в місті Горлівка на виході з магазину ”Батон”за адресою вул. Красношапки, 44 терористами був викрадений громадянин Грузії, щирий патріот України Basile d`Budic (Василь Будік). Люди в масках, дула в голову, заштовхали в машину, вивезли в невідомому напрямку!», - написала Карлаш.