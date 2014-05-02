У Горлівці невідомі в масках викрали громадянина Грузії
20:17, 02 травня 2014Політика
6 0
Про це повідомляє голова міської організації ВО «Свобода» Майя Карлаш.
У Горлівці невідомі в масках викрали громадянина Грузії / REUTERS
У Горлівці Донецької області невідомі в масках викрали громадянина Грузії Василя Будіка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на своїй сторінці у мережі Фейсбук написала (в 19.43) голова міської організації ВО «Свобода» Майя Карлаш.
Читайте такожТерористи викрали главу самооборони Донецької області
«10 хвилин тому в місті Горлівка на виході з магазину ”Батон”за адресою вул. Красношапки, 44 терористами був викрадений громадянин Грузії, щирий патріот України Basile d`Budic (Василь Будік). Люди в масках, дула в голову, заштовхали в машину, вивезли в невідомому напрямку!», - написала Карлаш.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter