У Слов'янську звільнили військових спостерігачів місії ОБСЄ

Як повідомляє в суботу прес-секретар генсека РЄ Деніел Холтген (Daniel Holtgen), міжнародні військові спостерігачі ОБСЄ, раніше затримані у Слов'янську, передаються секретарю Ради Європи Ягланд цього ранку колишнім уповноваженим з прав людини в Росії Володимиром Лукіним в пункті пропуску на кордоні міста, повідомляють Новости Донбасса.

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"Ягланд та Лукін погодилися поїхати разом в Слов'янськ в загальній місії з прав людини, щоб звільнити міжнародних військових спостерігачів", - повідомляє Холтген.