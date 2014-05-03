У Слов'янську звільнили військових спостерігачів місії ОБСЄ
12:50, 03 травня 2014Політика
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Рада Європи повідомляє про звільнення військових спостерігачів місії ОБСЄ, які будуть передані в Слов'янську секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду.
Спостерігачів ОБСЄ звільнили / Новости Донбасса
Як повідомляє в суботу прес-секретар генсека РЄ Деніел Холтген (Daniel Holtgen), міжнародні військові спостерігачі ОБСЄ, раніше затримані у Слов'янську, передаються секретарю Ради Європи Ягланд цього ранку колишнім уповноваженим з прав людини в Росії Володимиром Лукіним в пункті пропуску на кордоні міста, повідомляють Новости Донбасса.
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"Ягланд та Лукін погодилися поїхати разом в Слов'янськ в загальній місії з прав людини, щоб звільнити міжнародних військових спостерігачів", - повідомляє Холтген.
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