У Донецьку екстремісти захопили облуправління СБУ

У Донецьку проросійські мітингувальники, прихильники самопроголошеної «Донецької народної республіки» сьогодні штурмом захопили будівлю обласного управління СБУ і офіс корпорації «Індустріальний союз Донбасу».

Читайте такожПроросійські активісти захопили офіс ІСД в Донецьку - крадуть офісні стільці і шампанське (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники з металевими щитами , озброєні металевими прутами, кийками, битами, просто камінням розбили вікна та двері управління СБУ.

Але оскільки будівля управління СБУ була без охорони, загарбниками нічого не варто було туди увірватися дуже швидко і під крики «Росія» і «Одесу не пробачимо!» і встановити там прапор ДНР. Потім мітингувальники попрямували до будівлі «ІСД», де також, розбивши вікна та двері, увійшли всередину. Після того, як вони вивісили з вікон прапор ДНР, почали грабувати кабінети , виносити з будівлі оргтехніку , стільці , різні ємності.

Читайте такожУ Донецьку озброєні терористи напали на патруль Нацгвардії

У свою чергу в прес-центрі СБУ УНІАН повідомили, що Донецьке облуправління служби вже якийсь час працює в іншому приміщенні.

«Відповідно, ані зброї , ані документів в захопленому будинку немає . А дії агресивно налаштованих людей , які б`ють скло в будівлі , є нічим іншим , як актом вандалізму » , - зазначили в прес-центрі СБУ.