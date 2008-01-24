Тарасюк пропонує у Верховній Раді відкрити ленінську кімнату

Народний Рух України вимагає від керівництва парламенту та апарату Верховної Ради з’ясувати, хто став ініціатором відкриття в приміщенні комітетів Верховної Ради Свято-Володимирського храму.

Про це йдеться у заяві голови НРУ, депутата від НУ-НС Бориса Тарасюка.

Він зазначає, що відкриття культової споруди відбулося "за участю священнослужителів московського патріархату та окремих депутатів, без відома керівництва парламентської коаліції".

Тарасюк також вимагає від керівництва парламенту "поінформувати суспільство, на якому статусі перебуватиме цей заклад та чи буде він належати до однієї з конфесій".

"Ми переконані, що молитовна кімната не може мати будь-якої конфесійної ознаки, оскільки у парламенті є представники різних конфесій. Якщо йти за логікою ініціаторів відкриття храму, то в такому разі необхідно відкривати у Верховній Раді церкви всіх конфесій, в тому числі й "ленкімнату" для комуністів", - йдеться в заяві.

Тарасюк також додав, що НРУ "не хотілося б, щоб відкриття храму однією з конфесій стало фактором штучної міжконфесійної напруги".

Українська правда