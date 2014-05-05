На Донбасі терористи звільнили трьох заручників зі слідами катувань

Сепаратисти звільнили трьох заручників із Новогродівки Донецької області. У кожного помітні сліди катувань, повідомляє прес-служба Конфедерації вільних профспілок України.

Як йдеться в повідомленні КВПУ, з Новогродівки, де сепаратисти викрали людей, надійшла новина, що Олександра Гурова, гірника з шахти «Росія» ДП «Селидіввугілля», члена Незалежної профспілки гірників України, при спробі втекти було схоплено і жорстоко катовано.

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«Олександра Гурова схопили десятеро осіб, – розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. – Семеро з них були в чорній формі. Кожен – під два метри зростом. В одного – нашивка «Грифон». Ще троє були у спорядженні так званих зелених чоловічків. Один, явно чеченського походження, погрожував Костянтину Мусейку, депутату Новогродівської міської ради, відрізати вухо. А ще у нього вимагають великої суми грошей».

Волинець також повідомив, що викрадачі відібрали в Олега Бубіча, депутата Новогродівської міської ради, 700 гривень, а в Олександра Вовка, гірника з шахти «Росія», члена Незалежної профспілки гірників України, 60 гривень.

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Станом на ранок 5 травня трьох осіб відпущено. У кожного з них помітно сліди катувань: в Олександра Вовка – сильно понівечене лице, у Олега Бубіча – пошкоджено ребра, у Валерія Павлика, депутата Новогродівської міської ради, - розбита голова.

«У полоні залишаються троє людей: Олександр Гуров, Костянтин Мусейко та молодий чоловік, прізвище якого уточнюється (хоча правоохоронним органам воно вже відоме). Усіх їх утримують на п’ятому поверсі Донецької обласної держадміністрації», - уточнив Волинець.

Тим часом, повідомляє КВПУ, сьогодні вранці у дворі Шахтарської районної держадміністрації (Луганська обл.) формується черговий загін бойовиків, яких передягають у камуфляжну форму і видають зброю.