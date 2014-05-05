Під Слов'янськом терористи обстріляли мікроавтобус з українськими військовими
14:52, 05 травня 2014Політика
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Постраждалих немає.
Броньований мікроавтобус з українськими військовими було обстріляно з кулемета російського виробництва / REUTERS
Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на представника внутрішніх справ.
Зокрема, у повідомленні сказано, що броньований мікроавтобус з українськими військовими був обстріляний з кулемета російського виробництва з двох сторін дороги, приблизно в кілометрі від Слов'янська, між двома українськими блокпостами.
Жертв немає.
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Як повідомляв УНІАН раніше, під Слов'янськом поранено щонайменше вісім українських військових. Також міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що серед українських військових є загиблі, але поки невідомо скільки.
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