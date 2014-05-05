Президент Франції: Ніщо не повинно перешкодити проведенню в Україні виборів 25 травня
Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що ніщо не повинно стати перешкодою для проведення в Україні президентських виборів 25 травня, попереджаючи президента Росії Володимира Путіна про те, що «єдиний можливий шлях - це діалог».
Про це Франсуа Олланд заявив сьогодні в Парижі на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передають французькі ЗМІ.
Зокрема, як повідомляє видання «Ouest-France», на тлі того, як схід України страждає від сепаратистських заворушень, а також насильства, яке відбулося в Одесі, Олланд заявив: «Президентські вибори 25 травня повинні пройти, і ніщо не повинно їм перешкоджати».
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За словами Олланда, це голосування повинно відбутися в усій Україні, що передбачає досягнення спільної думки про визнання результатів виборів.
«У нас є відносини з Росією, які можуть переконати російську владу, зокрема президента (Володимира) Путіна, що єдиним можливим шляхом є діалог і деескалація», - також сказав президент Франції.
Підкресливши, що «Росія продовжує посилювати напруженість», прем'єр-міністр Японії в свою чергу сказав, що вважає «важливим», щоб президентські вибори в Україні «були б успішними». «Двері залишаються відкритими для дипломатичного вирішення», - додав він.