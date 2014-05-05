Кримських татар почали штрафувати за зустріч Джемілєва

За підсумками одного з засідань, за масове одночасне перебування і пересування в громадському місці, на пішохідному переході, суддя Юрій Гулевич постановив Сейран-Джану Ібрагімову призначити покарання за статтею 20.2.2. Ч.1 КПАП Російської Федерації у вигляді адміністративного штрафу в сумі 10 тисяч рублів, повідомляє «Крым.Реалии».

Відповідно до постанови, штраф повинен бути сплачений протягом 60 днів з дня вступу документа в законну силу, в ПАТ " Чорноморський банк розвитку та реконструкції.

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Суддя порахував, що факт здійснення даного адміністративного правопорушення знайшов своє підтвердження при розгляді судової справи. Зокрема, він посилається на відеозапис з місця події, яким підтверджується участь і пересування Ібрагімова в громадському місці - на вул. Севастопольської в Сімферополі, біля автостанції Західна, в суботу 3 травня, о 15:30.

Ці дії, на думку судді, створювали перешкоди в русі транспорту та пішоходів.

При цьому сам Ібрагімов свою провину не визнав. Він запевняє, що знаходився біля автостанції Західна, однак дорогу не переходив і руху транспорту не заважав. Проте суд не врахував його доводи і визнав Ібрагімова винних у цих порушеннях.

Чоловік повідомив, що має намір оскаржити це рішення суду в апеляційній інстанції.

Аналогічне рішення також було прийнято стосовно жінки, яка брала участь у даному заході. У такій же справі проходить 17-літній студент, але рішення поки не винесено, бо суддя переніс засідання на 7 травня.

У минулі вихідні близько 100 кримських татар блокували ділянку траси, що веде з Сімферополя до Севастополя, в знак протесту проти недопуску на півострів лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. На місце прибули співробітники кримського «ГІБДД», які вимагали від людей не блокувати дорогу, попередивши про адміністративні покарання.