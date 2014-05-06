У Горлівці бойовики звільнили «Артемвугілля»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

«Роботу підприємства було поновлено, співробітники зараз працюють у штатному режимі. Сторонніх людей в адмінбудівлі немає, її звільнили, і все поки працює спокійно», - сказали УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

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Також повідомили, що на підприємстві зараз ведуться перевірки.

При цьому у прес-службі не уточнили, скільки сторонніх людей знаходилося в адмінбудівлі «Артемвугілля» і чи були вони озброєні.

На даний час на телефонні дзвінки в "Артемвугіллі" не відповідають, а контакт-центр Горлівської міської ради не володіє інформацією про роботу підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня деякі регіональні ЗМІ повідомили, що невідомі люди, які назвали себе представниками «Донецької народної республіки», захопили адміністративну будівлю держпідприємства «Артемвугілля» і попросили співробітників залишити приміщення.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Артемвугілля» – найстаріше вугледобувне підприємство Донбасу. До складу підприємства входять 4 шахти, а також Управління матеріально-технічного постачання і допоміжних виробництв і підприємство «Артемвантажтранс», в яких працюють понад 6 тисяч осіб.