Мешканці Донбасу перебувають під серйозним інформаційним впливом - Наливайченко

Голова СБУ Валентин Наливайченко наголошує, що населення Донецької та Луганської областей перебуває під серйозним інформаційним впливом і не довіряє силовикам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у парламенті, коментуючи доповідь силових відомств у Верховній Раді.

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“Ситуація в Донецькій і Луганській областях є дуже серйозною з точки зору того, що мирне населення, люди, які, там проживають, знаходяться під серйозним інформаційним впливом і не довіряють до кінця зусиллям правоохоронних органів, Служби безпеки і Міністерства оборони, які спрямовані, за рішенням РНБО і згідно із законодавством України, виключно на ліквідацію терористів”, - сказав голова СБУ.

За словами Наливайченка, всі бойові дії проводяться з максимальною стриманістю силовиків для того, щоб не допустити жертв серед мирного населення.

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Наливайченко зазначив, що в парламенті силовики доповідали про те, що останніми днями у рамках антитерористичної операції було знищено до 30 важкоозброєних бойовиків, ліквідовано угруповання довкола Слов'янська, водночас втрати були і серед силовиків.

Він також підтвердив присутність в Україні військовослужбовців з Російської Федерації. “Застосування іноземних військових, які заїжджають з території Автономної Республіки Крим. І місцевий криміналітет, люди, які мають незаконну зброю, стріляють в наших людей і ведуть бойові дії проти правоохоронців, які борються з тероризмом на території Донецької та Луганської областей”, - заявив голова СБУ.