ВР не підтримала ініціативу щодо проведення 25 травня всеукраїнського консультативного опитування

Верховна Рада не підтримала ініціативу уряду щодо проведення всеукраїнського консультативного опитування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у парламенті повідомив народний депутат від “Батьківщини” Андрій Сенченко.

Він зазначив, що депутати на закритому засіданні парламенту обговорювали “пакет, пов'язаний з ініціативою уряду щодо проведення референдуму” (йдеться про запропоноване напередодні урядом консультативне опитування - УНІАН).

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“Не була підтримана ініціатива уряду. Вона набрала трохи більше 150 голосів. Основна аргументація була пов'язана з тим, що будь-який референдум потрібно проводити, коли є упевненість, що волевиявлення громадян не під дулами автоматів відбувається”, - сказав Сенченко.

Він висловив думку, що Верховна Рада виступає за те, щоб провести такий “референдум”, але відповідне рішення може бути ухвалене лише після стабілізації ситуації в регіонах та припинення бойових дій.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня перед засіданням уряду прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів на засіданні розгляне законопроект про проведення загальнонаціонального опитування, яке має відбутися 25 травня поточного року, з питання єдності України і децентралізації влади.

5 травня у Верховній Раді було зареєстровано урядовий проект закону про проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня 2014 року.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою розроблення проекту закону є забезпечення проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня 2014 року одночасно з позачерговими виборами президента України та визначення порядку його організації і проведення.

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Проектом закону призначається всеукраїнське консультативне опитування на 25 травня 2014 року, а також визначається механізм організації його підготовки та проведення.

Питання, що виносяться на опитування, визначаються постановою Верховної Ради.