Мешканці Слов'янська не виходять на вулицю, ночують прямо на роботі

Вже котрий день мешканці Слов'янська не виходять на вулицю - страшно. Звідусіль чути постріли. Хто не добрався додому - ночує прямо на роботі, йдеться в сюжеті ТСН.

Днями невідомі розстріляли жінку – вона просто вийшла на свій балкон.

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У так звану "сліпу" кулю жителі не вірять – кажуть, стріляли прицільно.

Зброю, кажуть місцеві, ополченці роздавали направо і наліво першим зустрічним.

Батьки забороняють дітям ходити в школу, та й дістатися туди ніяк, адже транспорт не працює.