Мешканці Слов'янська не виходять на вулицю, ночують прямо на роботі
01:40, 07 травня 2014Політика
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Мешканці Слов'янська залишилися без харчів, грошей та навіть можливості вийти з власної оселі, а сепаратисти вбивають мирних жителів
Мешканці Слов'янська не виходять на вулицю, ночують прямо на роботі / REUTERS
Вже котрий день мешканці Слов'янська не виходять на вулицю - страшно. Звідусіль чути постріли. Хто не добрався додому - ночує прямо на роботі, йдеться в сюжеті ТСН.
Днями невідомі розстріляли жінку – вона просто вийшла на свій балкон.
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