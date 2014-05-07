У Черкасах почали формувати батальйон територіальної оборони

У Черкасах розпочалося формування батальйону територіальної оборони «Черкаси».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, 6 травня в обласному військовому комісаріаті розпочався відбір бажаючих служити у батальйоні.

За словами військового комісара Черкаської області Євгенія Курбета, чисельність батальйон становитиме 400 осіб. Керуватиме батальйоном командир, який підпорядковуватиметься голові Черкаської ОДА - начальнику зони територіальної оборони. Місце дислокації батальйону наразі визначається.

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Батальйон територіальної оборони «Черкаси» має посилити охорону області, об’єктів державного та стратегічного значення, вести боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами, за необхідності підтримувати режим військового стану.

Курбет також повідомив, що від Міністерства оборони військкомат вже отримав для батальйону «Черкаси» зброю, боєприпаси, засоби зв’язку та техніку. Залишається потреба у бронежилетах, шоломах, спальних мішках та забезпеченні харчуванням. Для забезпечення функціонування батальйону необхідно 4 млн грн. Половину від необхідних 4 млн грн виділять з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету, решту - проситимуть допомогти небайдужих черкащан. Для збору коштів у військкоматі відкрили спецрахунок.

Подібні батальйони вже працюють у 7-ми регіонах країни