На дорогах Рівненщини встановлюють блокпости

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, станом на 7 травня в області вже встановлено 10 таких постів. На кожному посту цілодобово чергують 2 працівника ДАІ, 5 правоохоронців, громадські активісти та представники «Автомайдану».

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На постах перевіряють підозрілий транспорт, з яким до міста можуть потрапити зброя, вибухівка чи організовані групи провокаторів.

Чергові на постах переписують у спеціальний журнал номерні знаки машин, які в’їжджають в обласний центр.