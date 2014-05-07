На дорогах Рівненщини встановлюють блокпости
12:22, 07 травня 2014Політика
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На більшості в’їздів у Рівне встановлені блокпости.
На в'їздах у Рівному встановлюють блокпости
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, станом на 7 травня в області вже встановлено 10 таких постів. На кожному посту цілодобово чергують 2 працівника ДАІ, 5 правоохоронців, громадські активісти та представники «Автомайдану».
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На постах перевіряють підозрілий транспорт, з яким до міста можуть потрапити зброя, вибухівка чи організовані групи провокаторів.
Чергові на постах переписують у спеціальний журнал номерні знаки машин, які в’їжджають в обласний центр.
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