Силовики захопили "міністра оборони" терористів

Після обстрілу терористами автобуси з бійцями батальйону міліції спецпризначення «Азов» силовиками був затриманий терорист, який називає себе "міністром оборони" "Донецької народної республіки".

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За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, біля селища Мангуш сепаратисти обстріляли автобус батальйону міліції спеціального призначення «Азов», який слідував з Маріуполя у бік Бердянська. Одного з нападників вбито. Ще двох нападників затримано, зброю вилучено. Серед затриманих - «міністр оборони» так званої «Донецької народної республіки» Ігор Какидзянов.