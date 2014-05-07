Силовики захопили "міністра оборони" терористів
14:01, 07 травня 2014Політика
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Силовики захопили терориста-"міністра оборони" так званої "Донецької народної республіки".
Захоплений терорист, який називає себе "міністром оборони ДНР" / Олег Ляшко / facebook.com
Після обстрілу терористами автобуси з бійцями батальйону міліції спецпризначення «Азов» силовиками був затриманий терорист, який називає себе "міністром оборони" "Донецької народної республіки".
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За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, біля селища Мангуш сепаратисти обстріляли автобус батальйону міліції спеціального призначення «Азов», який слідував з Маріуполя у бік Бердянська. Одного з нападників вбито. Ще двох нападників затримано, зброю вилучено. Серед затриманих - «міністр оборони» так званої «Донецької народної республіки» Ігор Какидзянов.
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