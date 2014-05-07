На Донеччині обстріляли автобус з бійцями спецбатальйону "Азов", одного з нападників вбито

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це поінформував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, неподалік селища Мангуш сепаратисти обстріляли автобус батальйону міліції спеціального призначення «Азов», який рухався з Маріуполя в бік Бердянська. Поранено водія. Одного із тих, хто стріляв, вбито. Ще двох нападників затримано, зброю вилучено. Серед затриманих – «міністр оборони» так званої «Донецької народної республіки» Ігор Какідзянов.

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«Там був справжній бій, який тривав більше години. По силовикам стріляли із кулемета та автоматів Калашникова. Водія автобуса поранено. У нього влучили тричі. Дві кулі застрягли у бронежилеті, одна потрапила в руку», - сказав радник міністра.

Бійці батальйону міліції спецпризначення «Азов», які відзначились під час бою, будуть представлені до нагородження.