Німецькі парламентарі: вибори в Україні необхідні

Ця позіція була обговорена на зустрічі Петра Порошенка із заступником голови фракції ХДС/ХСС Німецького Бундестагу Андреасом Шоккенхоффом у Берліні 7 травня, у середу.

«Німеччина допомагає нам в забезпеченні чесних і прозорих виборів, посилаючи спостерігачів в день волевиявлення. Провести ці вибори є дуже важливо. Існує лише один вихід з кризи – це воля українського народу», - зауважив Порошенко.

В свою чергу Шоккенхофф зазначив, що німецькі парламентарії готові зробити все можливе для припинення агресії з боку Росії і допомогти Україні подолати політичну та економічну кризи. Він також наголосив на необхідності проведення виборів Президента України 25 травня.

«Вибори, які відбудуться в травні є вкрай важливими. І будь-яка риторика щодо перенесення дати є неприйнятною. Зараз має бути зроблено все для проведення цих виборів. Водночас існують побоювання, що найближчими днями в Україні відбудуться масові провокації. Критичними можуть стати 9 травня, а також 11 травня –день на який заплановано проведення так званого референдуму, який немає жодних законних підстав.

Тому ми закликаємо всіх докласти максимум зусиль і недопустити провокацій», - сказав Шоккенхофф.