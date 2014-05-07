У Сумах поховали загиблого під Слов’янськом спецпризначенця СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, до театру імені Щепкіна в центрі Сум, де відбулося прощання із загиблим, прийшло понад 2,5 тисячі громадян.

«Він пішов з життя, рятуючи свого пораненого друга.

Треба зробити все, щоб такого не повторилося», - зазначив під час траурної церемонії голова ОДА Володимир Шульга, висловивши співчуття родині загиблого.

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В Олександра Аніщенка залишилася без батька 22-річна донька, яка саме збиралася вийти заміж.

Загиблого під час АТО сумчанина поховали на Алеї Почесних громадян міста на Центральному кладовищі Сум поруч із Олексієм Братушкою, який, віддавши своє життя на київському Майдані, увійшов до Небесної Сотні.

За інформацією співробітників УСБУ у Сумській області, під час проведення антитерористичної операції на території Донецької області під мінометний обстріл у складі групи спецпідрозділу «Альфа» потрапили ще двоє сумчан , які отримали поранення. Серед них – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу з панкратіону Андрій Рєзнік.

Він отримав тяжкі поранення і наразі знаходиться в критичному стані в реанімації. На порятунок його життя зараз збираються кошти.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок 5 травня, група спецпризначенців – учасників АТО - потрапила у засідку та прийняла нерівний бій від понад сотні бойовиків під Слов’янськом, під час якого двоє людей загинуло та 15 отримали поранення.