У Міноборони спростовують захоплення терористами військкомату в Донецьку

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.

«7-8 травня у деяких засобах масової інформації було поширено повідомлення про те, що сепаратистами у одностроях з символікою бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” нібито було захоплено будівлю Петровсько-Куйбишевського об’єднаного райвійськкомату в місті Донецьк. Дана інформація не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

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Як стверджують в Міноборони, ніяких спроб втручання у роботу цієї та інших військових установ, які підпорядковуються Донецькому обласного військкомату, протягом 7-8 травня не було.

У відомстві зазначають, що приводом для поширення неправдивих відомостей стало розміщення вночі на фасаді райвійськкомату невеликого плакату з логотипами спецпідрозділу МВС. «Цей плакат зранку помітили та негайно зняли військовослужбовці Збройних сил України», - підкреслили в Міноборони і закликали представників ЗМІ оприлюднювати виключно перевірені факти щодо діяльності оборонного відомства та ЗСУ, отримані з офіційних джерел.