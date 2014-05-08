До барикад біля СБУ в Луганську підігнали танк

Сьогодні, 8 травня, о 6:00 ранку до барикад у Луганську підігнали танк. Про це кореспонденту CXID.info повідомили представники так званої «Об'єднаної армії Південного Сходу».

«Завтра, 9 травня, танк проїде містом. Якщо заведеться. Точний час будемо вирішувати сьогодні після обіду, але попередньо він поїде о 9:00. Стартує він звідси, з барикад», - повідомили екстремісти.

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Також вони повідомили, що ходова частина танка знаходиться в робочому стані.

Луганчани із задоволенням фотографуються з танком.

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Раніше Восточный вариант з посиланням на інформоване джерело повідомило, що в Луганську сепаратисти захопили танк Т-34, який нещодавно зняли з п'єдесталу для реставрації та участі в параді Перемоги.

"Люди, які захопили техніку, вимагають його кудись відвести. Група громадських діячів попрямувала його «відбивати», - зазначило видання.

Відео В'ячеслав Шаталов

У суботу, 5 квітня, танк Т-34 був знятий з постаменту в районі Гострої Могили для подальшої його підготовки до участі у святкових заходах, присвячених Дню Перемоги. У минулому році цей танк брав участь у заходах на честь 70-річчя визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників, які проходили 3 вересня.