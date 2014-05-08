На Інститутській знову горіли шини: Самооборона змусила свідка стерти відео

Як пояснили ці двоє чоловіків кореспонденту УНІАН, вони зробили це на знак протесту проти того, що двох їхніх товаришів сьогодні забрали до міліції.

Водночас майданівці не захотіли розповідати про подробиці затримання.

При цьому до цих чоловіків підходили інші члени Самооборони Майдану, щоб поцікавитись, що сталося. На що чоловіки відповіли, що отримали відповідний наказ.

Як стало відомо пізніше, В ході інциденту з палаючими шинами на вулиці Інститутській в Києві люди у камуфляжі, що назвалися членами Самооборони, змусили чоловіка з фотоапаратом стерти відео, на якому було знято, як вони запалювали шини та з’ясовували, хто дав наказ їх підпалити.

Як передає кореспондент УНІАН, близько десятка людей у камуфляжі оточили молодого чоловіка з фотоапаратом, який назвався кінодокументалістом, і змусили його стерти відео.

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На зауваження кореспондента УНІАН про те, що місце зйомки є публічним і вони не мають права висувати такі вимоги, люди у камуфляжі заявили: “Ми не “беркути”. Ми ж не розбили фотоапарат. Ми просто просимо стерти відео. А ти йди звідси, гуляй”.

Як пояснив один з людей у камуфляжі, чоловік років 50-ти, шини було запалено на знак протесту проти того, що вчора, за його словами, без пояснення причин було заарештовано трьох активістів Самооборони Майдану.

“Їх запросили у Печерський райвідділок міліції для дачі пояснень і не випускають до сьогодні”, - сказав цей чоловік.

Суперечки між членами Самоборони стосовно того, чому шини запалили, він пояснив неузгодженістю дій мешканців Майдану: “Ці запалили, а ті внизу дізналися про це. От і прибігли”.

Тим часом шини на Інститутській вже догоріли.